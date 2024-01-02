Від цього залежить підтримка України: дипломат розповів, чому не можна розпускати ООН

ООН виявилася нездатною розв'язати проблеми України, але багато країн від неї залежать

Попри те, що Організація об’єднаних націй не здатна ухвалити будь-яке рішення щодо російського вторгнення в Україну, розпускати її не можна.

Як розповів в інтерв’ю виданню "Голос Америки" постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, на саміти організації не приїжджали лідери 150 країн, якби вони були неважливими.

Він зазначив, що 90% бюджету ООН покривають країни, які є глобальними гравцями й вважають її одним із головних майданчиків для розв'язання проблем безпеки та зміни клімату.

"Те, що Рада безпеки абсолютно не може прийняти рішення щодо України, не означає для переважної більшості країн світу, що Рада безпеки не здатна впливати на ситуацію в них", — зазначив Кислиця.

Як приклад, він назвав африканську країну Сенегал, практично у всіх сусідів якої є проблеми з безпекою. Тому Кислиця каже, що для влади та населення цієї країни співпраця з ООН є дуже важливою у соціальному, економічному та політичному сенсах.

"Тому якби я їм сказав, що ООН — це треш, який треба розігнати, вони мене просто не зрозуміли б і не підтримували Україну. Практично всі країни Глобального півдня потребують ООН", — додав дипломат.

При цьому він зазначив, що США та ЄС багато сил витрачають на допомогу подібним державам, а от Росія не має ні ресурсів, ні технологій, щоб їм допомогти, але позиціонує себе як їхнього захисника та використовує організацію як трибуну, щоб критикувати Захід. Кислиця додала, що саме тому росіян треба виганяти з керівництва структур ООН.

Як повідомлялося раніше, після вибухів у Білгороді Росія скликала засідання Радбезу ООН, після якого деякі дипломати влаштували показову фотосесію з російським постпредом. Не збентежило їх те, що за кілька днів до цього окупанти влаштували масштабний обстріл України під час якого загинуло багато мирних жителів.