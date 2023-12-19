"Не змогли захистити мирних від себе": в ООН вразили новою заявою щодо війни в Україні

Спеціалісти ООН підтвердили 10 тисяч випадків загибелі цивільних після російського повномасштабного вторгнення в Україну

В ООН назвали "масштабним провалом" той факт, що Росія після початку повномасштабного вторгнення не змогла захистити від тебе громадянських людей на тимчасово окупованих нею територіях. В організації закликали до негайних та рішучих заходів.

Про це повідомляє Voice of America. За словами глави Офісу ООН Фолькера Тюрка, було підтверджено 10 тисяч випадків загибелі цивільних після того, як РФ влаштувала повномасштабну війну на території України. Однак справжні цифри набагато більші.

Тюрк зазначив, що більша частина мирних людей загинула у районах бойових дій у Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях. Водночас значні втрати серед мирного населення було спричинено ракетними ударами, які РФ робила територією України.

Офіс з прав людини ООН задокументував також випадки неправомірних затримань та насильницьких зникнень людей на теренах, які тимчасово перебувають під окупацією РФ. До військовополонених росіяни також не надали доступу експертам ООН.

"Я закликаю всі держави, особливо ті, які мають вплив, закликати обидві сторони – і зокрема, Російську Федерацію – до негайних та рішучих заходів, щоб забезпечити повне дотримання їх персоналом міжнародних прав людини та міжнародного гуманітарного права. Вони мають вжити всіх можливих заходів обережності, щоб уникнути та мінімізувати збитки цивільному населенню, у тому числі за допомогою вибору коштів та методів ведення війни", — сказав Тюрк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що виступи у штаб-квартирі ООН російський представник Василь Небензя відкрито визнав, що РФ причетна до удару по селу Грозне на Харківщині, де загинуло понад 50 людей. Більше того, він назвав мирних людей "неонацистами".