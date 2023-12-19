"Не смогли защитить мирных от себя": в ООН поразили новым заявлением по войне в Украине

Специалисты ООН подтвердили 10 тысяч случаев гибели гражданских после российского полномасштабного вторжения в Украину

В ООН назвали "масштабным провалом" тот факт, что Россия после начала полномасштабного вторжения не смогла защитить от тебя гражданских людей на временно оккупированных ею территориях. В организации призвали к немедленным и решительным мерам.

Об этом сообщает Voice of America. По словам главы Офиса ООН Фолькера Тюрка, было подтверждено 10 тысяч случаев гибели гражданских после того, как РФ устроила полномасштабную войну на территории Украины. Однако настоящие цифры гораздо больше.

Тюрк отметил, что большая часть мирных людей погибла в районах боевых действий в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. В то же время значительные потери среди мирного населения было вызвано ракетными ударами, которые РФ совершала по территории Украины.

Офис по правам человека ООН задокументировал также случаи неправомерных задержаний и насильственных исчезновений людей на территориях, которые временно находятся под оккупацией РФ. К военнопленным россияне также не предоставили доступ экспертам ООН.

"Я призываю все государства, особенно те, которые имеют влияние, призвать обе стороны – и в частности, Российскую Федерацию – к немедленным и решительным мерам, чтобы обеспечить полное соблюдение их персоналом международных прав человека и международного гуманитарного права. Они должны принять все возможные меры предосторожности, чтобы избежать и минимизировать ущерб гражданскому населению, в том числе посредством выбора средств и методов ведения войны", — сказал Тюрк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выступления в штаб-квартире ООН российский представитель Василий Небензя открыто признал, что РФ причастна к удару по селу Грозное на Харьковщине, где погибло более 50 человек. Более того, он назвал мирных людей "неонацистами".