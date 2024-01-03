Надивилися на обстріли України: 4 країни НАТО закуплять безпрецедентну кількість ракет Patriot

Виробники для цього навіть розширять свої потужності

На тлі масованого обстрілу України в НАТО вирішили зробити найбільшу закупівлю ракет ППО в історії відомства. Ними озброїть чотири країни.

Про це повідомляють прес-офіцер НАТО Маттіас Айхенляуб у Twitter та пресслужба Агенства НАТО з закупівель та постачання (NSPA). За їхніми словами, йдеться про 1000 ракет до ЗРК Patriot.

"Союзники по НАТО об’єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни росії проти України. Оцінена в 5,5 мільярда доларів, це одна з найбільших закупівель в історії Агентства НАТО із закупівель та постачання (NSPA)", — написав Айхенляуб.

При цьому в NSPA уточнили, що в коаліцію країн, якою закуплять ракети, входять Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія. Їх обіцяють підтримати із контрактом.

"Агентство уклало контракт на виробництво та постачання з COMLOG, спільним підприємством Raytheon, компаніями RTX (NYSE: RTX) та MBDA. Для забезпечення виробництва та постачання COMLOG розширить виробничі потужності з випуску ракет GEM-T в Європі", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, 2 січня РФ масово обстріляла Україну. Через обстріл країни-терористки у Києві та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків. Згідно з офіційними даними, на Харківщині постраждали десятки людей.