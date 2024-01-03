"Покажіть свій приклад": бійці ЗСУ закликали Лебігу та інших інфлюєнсерів сходити до ТЦК, у мережі обговорюють

Популярні українці можуть подати приклад своєї аудиторії

Українським публічним діячам та інфлюєнсерам необхідно сходити до центрів комплектації, щоб подати приклад своєї аудиторії. Наприклад, таким може стати Михайло Лебіга, який активно збирає донати на ЗСУ.

Така думка прозвучала під час обговорення актуальних військових та соціальних викликів, які стоять перед Україною, у програмі "Про війну" на каналі "Центру протидії дезінформації" у YouTube.

Зокрема у розмові про мобілізацію заступник керівника ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко сказав, що деякі чоловіки "демонструють зовсім інше життя". Зокрема він зазначив, що в соцмережах Лебіги той веде розгульне життя, чим подає приклад молодому поколінню. Військовослужбовець також зазначив, що блогеру варто прийти до ТЦК.

"Миша Лебіга і не тільки Мишко, покажіть свій приклад. Ідіть самі, пройдіть ВЛК, підіть в "учебку" і реально, вам це додасть класну аудиторію, і ви просто летітимете по трафіку і по всьому, покажете приклад і зробите користь для держави ", — сказав Коваленко.

Він додав, що з подібними публічними особами має працювати Генштаб, щоб зв’язатися з їхньою аудиторією. Сам Лебіга це поки що не коментував.

Варто зазначити, що після цього в мережі пролунали аргументи як за це, так і проти. Зокрема у популярному українському telegram-каналі "Труха" висловили думку, що люди на кшталт Лебіги тримають тил і своїми зборами сильно допомагають армії, а тому забирати його до армії буде не найкращою ідеєю.

Разом з тим, з цим не погодилися автори каналу "Вертикаль", який, як вважається, пов’язаний з Офісом президента. Там вважають, що Лебіга таким чином зможе відкривати набагато більші збори.

Нагадаємо, Лебіг став відомий завдяки мему, в якому його зобразили в ролі кандидата в президенти. При цьому у своєму Twitch він регулярно робить збори на ЗСУ, а рекордний збір для нього становив 8,35 мільйона гривень.

При цьому на своїх стрімах часто дивиться політичні інтерв’ю, ток-шоу та теледебати, а також робить коментарі на інші актуальні для українців теми.