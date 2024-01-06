Чи врятує маска пенсіонера від мобілізації? Продавець товару відповів на вкиди росіян

Яке справжнє призначення цих виробів та чи великий обіг

Днями в мережі активно ширилася інформація про те, що українські бізнесмени почали продавати "маски пенсіонера". Такий грим нібито може дозволити чоловікам призовного віку уникнути зустрічі з представниками ТЦК на вулицях міст. Особливо завзято розганяють цю тему російські пропагандисти. Вони висміюють українців та стверджують, що охочих "замаскуватися" від військових комісарів нібито дуже багато.

"Телеграф" вирішив дізнатися, що це за маски, та для чого їх продають.

Не відрізнити від справжнього обличчя

Маски за понад 13 000 гривень заявляються як ручна робота.

— Це шедевр. Вони не відрізняються від шкіри людини навіть якщо дивитися довго на відстані 1 см. Виглядає як живе тіло, реалістичні на дотик, гіпереластичні, не рвуться, щільно обтягують кожну щілину обличчя та передають міміку! За декілька секунд ви перетворюєтеся на будь-якого персонажа. Наприклад дівчина в хлопця, а хлопець у старого або дівчину, — описує один з продавців маски на сайті.

Звідки і для чого

"Телеграф" відгукнувся на одне з подібних оголошень як покупець. Як зазначив продавець масок, виробництво не в Україні, але й не Азія. Оскільки кожна маска виготовляється вручну, то продається їх зовсім небагато — приблизно 2 чи 3 у місяць, запевняє реалізатор. Розміру вони однакового та підійдуть будь-якій дорослій людині. Пропонують нібито для пранків, одягнути на декілька хвилин та розвеселити друзів.

— Наші маски використовувалися в кіно чи телепрограмах. Продаємо тільки для цього або розіграшів. Наприклад, пранканути друзів. Коли ви знімете маску зі своєї голови ви всіх сильно здивуєте і розвеселите. Додатково у продажу є професійні накладки для кіно та театру: вуса, борідки з вусами, бороди. Звісно будь-яка маска не сильно зручна, але ж це для розіграшу. Що головне, якість не порівняти з Аліекспресом за 3000 грн. Можете у них купити й потім порівняти з нашими. Але під лице якоїсь людини не шиємо, одразу говорю. Бо часто таке питають. У наявності лише те, що на складі, — каже продавець.

Звісно, перевірити, для чого саме людина використовує маску, неможливо. Однак продавець абсолютно серйозно наголошує, що маски продаються виключно для розважальних цілей.

Російська пропаганда активно працює

Росіяни одразу підхопили цю історію, мовляв: "Чудовий лайфхак від призову до військкомату — одягнув маску і ти старий". Саме це вказала російська "Газета.ру" з посиланням на видання "Страна", яке в Україні потрапило під санкції.

Публікація у Газеті.ру

Російські пропагандисти не перебирають методами, щоб дискредитувати українську мобілізацію. Тож пройти повз не змогла і пропагандистка Ольга Скабєєва, яка також розмістила відповідні відео у своєму Telegram-каналі. Всі ці вкиди виставляють українців у якості посміховиська.

Скабєєва просто не змогла себе стримати

Натомість українські оголошення про продаж "масок пенсіонера" не містять жодної згадки про повістки чи воєнкоматів. Єдине "джерело" – скріншот "Страны" із прихованими даними про автора оголошення, що пропонує "маску з дефектом" за 800 грн.

В будь-якому разі, очевидно, що маска навряд фізично може врятувати від мобілізації. Адже у випадку зустрічі з представниками ТЦК у чоловіків можуть перевірити документи. Очевидно, обличчя в масці буде не збігатися з обличчям в паспорті, що й викличе запитання.