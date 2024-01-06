Спасет ли маска пенсионера от мобилизации? Продавец товара ответил на вбросы россиян

Каково настоящее назначение этих изделий и большое обращение

На днях в сети активно распространялась информация о том, что украинские бизнесмены начали продавать "маски пенсионера". Такой грим будто может позволить мужчинам призывного возраста избежать встречи с представителями ТЦК на улицах городов. Особенно упорно разгоняют эту тему российские пропагандисты. Они высмеивают украинцев и утверждают, что желающих "замаскироваться" от военных комиссаров вроде бы очень много.

"Телеграф" решил узнать, что это за маски, и зачем их продают.

Не отличить от настоящего лица

Маски более чем за 13 000 гривен заявляются как ручная работа.

– Это шедевр. Они не отличаются от кожи человека даже если долго смотреть на расстоянии 1 см. Выглядит как живое тело, реалистичные на ощупь, гиперэластичные, не рвутся, плотно обтягивают каждую щель лица и передают мимику! Через несколько секунд вы превращаетесь в любого персонажа. Например, девушка в парня, а парень в старика или девушку, – описывает один из продавцов маски на сайте.

Откуда и для чего

"Телеграф" отозвался на одно из подобных объявлений как покупатель. Как отметил продавец масок, производство не в Украине, но и не Азия. Поскольку каждая маска производится вручную, то продается их совсем немного — примерно 2 или 3 в месяц, уверяет реализатор. Размера они одинаковы и подойдут любому взрослому человеку. Предлагают якобы для сифилиса, одеть на несколько минут и развеселить друзей.

– Наши маски использовались в кино или телепрограммах. Продаем только для этого или розыгрышей. К примеру, пранкануть друзей. Когда вы снимете маску со своей головы, вы всех сильно удивите и развеселите. Дополнительно в продаже есть профессиональные накладки для кино и театра: усы, бородки с усами, бороды. Конечно любая маска не сильно удобна, но это для розыгрыша. Что главное качество не сравнить с Алиэкспрессом за 3000 грн. Можете у них купить и потом сравнить с нашими. Но под лицо какого-то человека не шьем, сразу говорю. Ибо часто такое спрашивают. Налицо только то, что на складе, — говорит продавец.

Конечно, проверить, зачем именно человек использует маску, невозможно. Однако продавец совершенно серьезно подчеркивает, что маски продаются исключительно для развлекательных целей.

Российская пропаганда активно работает

Россияне сразу подхватили эту историю, мол: "Великолепный лайфхак от призыва в военкомат — надел маску и ты стар". Именно это указала российская Газета.ру со ссылкой на издание "Страна", которое в Украине попало под санкции.

Публикация в Газете.ру

Российские пропагандисты не перебирают методы, чтобы дискредитировать украинскую мобилизацию. Пройти мимо не смогла и пропагандистка Ольга Скабеева, которая также разместила соответствующие видео в своем Telegram-канале. Все эти вбросы выставляют украинцев в качестве посмешища.

Скабеева просто не смогла себя сдержать

Украинские объявления о продаже "масок пенсионера" не содержат ни одного упоминания о повестках или военкоматах. Единственный "источник" – скриншот "Страны" со скрытыми данными об авторе объявления, предлагающий "маску с дефектом" за 800 грн.

Во всяком случае, очевидно, что маска вряд ли физически может спасти от мобилизации. Ведь при встрече с представителями ТЦК у мужчин могут проверить документы. Очевидно, лицо в маске будет не совпадать с лицом в паспорте, что вызовет вопрос.