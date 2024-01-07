"Армія вже зняла запобіжник": КНДР третій день обстрілює кордон із Південною Кореєю і вже відкрито погрожує війною

Провокації КНДР заходять все далі

Північна Корея вже третій день поспіль обстрілює кордон Південної Кореї. При цьому там вже погрожують війною.

Про це повідомляє агентство Yonhap. За даними журналістів, у регіоні продовжуються провокації з боку КНДР. Вже третій день поспіль армія Північної Кореї веде вогонь по береговій лінії, яка проходить поблизу південнокорейських островів.

За даними журналістів, північнокорейці проводять навчання на північ від південнокорейського прифронтового острова Йонпхен приблизно з 16:00 за місцевим часом.

"Прикордонним територіям було видано попередження, оскільки з території Північної Кореї розпочався артилерійський обстріл", — йдеться у повідомленні.

Сьогодні КНДР запустила близько 90-ти снарядів.

Водночас у КНДР виступили із грізною заявою. Як передає Центральне телеграфне агентство Кореї, сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон заявила, що "армія вже зняла запобіжник зі спускового гачка. У разі незначної провокації наші війська негайно пройдуть [бойове] хрещення вогнем".

Обстріли ж у КНДР називають "провокацією". Мовляв, Північна Корея не випустила жодного снаряда у бік Жовтого моря, а військовослужбовці Республіки Корея були введені в оману за допомогою вибухівки, яка імітувала гул артилерійських снарядів.

Нагадаємо, що 6 січня КНДР випустила 60 снарядів по буферній зоні, а днем раніше — 200.

Раніше ми писали про те, що росіяни, ймовірно, використовували північнокорейські ракети для ударів по Запорізькій області 29 грудня.