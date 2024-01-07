"Армия уже сняла предохранитель": КНДР третий день обстреливает границу с Южной Кореей и уже открыто угрожает войной
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Провокации КНДР заходят все дальше
Северная Корея уже третий день подряд обстреливает границу Южной Кореи. При этом там уже напрямую угрожают войной.
Об этом информирует агентство Yonhap. По данным журналистов, в регионе продолжаются провокации со стороны КНДР. Уже третий день подряд армия Северной Кореи ведет огонь по береговой линии, которая проходит вблизи южнокорейских островов.
По данным журналистов, северокорейцы проводят учения к северу от южнокорейского прифронтового острова Йонпхен примерно с 16:00 по местному времени.
"Пограничным территориям было выдано предупреждение, поскольку с территории Северной Кореи начался артиллерийский обстрел", — говорится в сообщении.
Сегодня КНДР запустила около 90 снарядов.
Вместе с этим в КНДР выступили с грозным заявлением. Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что "армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае незначительной провокации наши войска немедленно пройдут [боевое] крещение огнем".
Обстрелы же в КНДР называют "провокацией". Дескать Северная Корея не выпустила ни одного снаряда в сторону Желтого моря, а военнослужащие Республики Корея были введены в заблуждение с помощью взрывчатки, имитировавшей гул артиллерийских орудий.
Напомним, что 6 января КНДР выпустила 60 снарядов по буферной зоне, а днем ранее — 200.
Ранее мы писали о том, что россияне предположительно использовали северокорейские ракеты для ударов по Запорожской области 29 декабря.