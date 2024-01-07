"Армия уже сняла предохранитель": КНДР третий день обстреливает границу с Южной Кореей и уже открыто угрожает войной

Провокации КНДР заходят все дальше

Северная Корея уже третий день подряд обстреливает границу Южной Кореи. При этом там уже напрямую угрожают войной.

Об этом информирует агентство Yonhap. По данным журналистов, в регионе продолжаются провокации со стороны КНДР. Уже третий день подряд армия Северной Кореи ведет огонь по береговой линии, которая проходит вблизи южнокорейских островов.

По данным журналистов, северокорейцы проводят учения к северу от южнокорейского прифронтового острова Йонпхен примерно с 16:00 по местному времени.

"Пограничным территориям было выдано предупреждение, поскольку с территории Северной Кореи начался артиллерийский обстрел", — говорится в сообщении.

Сегодня КНДР запустила около 90 снарядов.

Вместе с этим в КНДР выступили с грозным заявлением. Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что "армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае незначительной провокации наши войска немедленно пройдут [боевое] крещение огнем".

Обстрелы же в КНДР называют "провокацией". Дескать Северная Корея не выпустила ни одного снаряда в сторону Желтого моря, а военнослужащие Республики Корея были введены в заблуждение с помощью взрывчатки, имитировавшей гул артиллерийских орудий.

Напомним, что 6 января КНДР выпустила 60 снарядов по буферной зоне, а днем ранее — 200.

Ранее мы писали о том, что россияне предположительно использовали северокорейские ракеты для ударов по Запорожской области 29 декабря.