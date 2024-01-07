У Німеччині за українськими військовими стежать невідомі дрони: їх бачили над полігонами

Жоден з безпілотників поки що не вдалося приземлити

У Німеччині вже неодноразово помічали невідомі дрони над місцями, де навчаються українські військові. Сили безпеки ФРН поки що не змогли приземлити жодного з цих БПЛА, щоб розкрити, хто за цим стоїть.

Вперше літальні об’єкти виявили над військовими об’єктами ще у жовтні 2022 року. Безпілотники спостерігали, як тренуються українські захисники. Про це пише Bild.

Тодішній командувач Територіальним командуванням генерал Карстен Брейєр дав доручення військової поліції застосовувати передавачі радіоперешкод HP 47, які могли б змусити дрони приземлитися. Але, як зазначається, ефективність HP 47 була досить досліджена.

При цьому інших заходів щодо цих дронів не вживали. З того часу вони продовжують літати. Іноді фіксують відразу кілька дронів.

"На інших об’єктах до повітряного простору іноді входить кілька дронів одночасно. Це чітко організовано і сильно вказує на Росію", - сказав Депутат Бундестагу від "Вільної демократичної партії" та член оборонного комітету Маркус Фабер.

За його словами, випадки з регулярним виявленням невідомих дронів фіксують біля полігону Клітц у Саксонії, де Бундесвер тренує українців на танках. Німеччина підозрює, що за цим стоїть росії, але поки що не може цього довести.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, як змінилася підтримка України з боку Німеччини з початку повномасштабного вторгнення.