У Німеччині невідомі пошкодили труби нового газопроводу: що відомо про диверсію

По ньому має постачатись газ, який є альтернативним російському

У Німеччині невідомі особи пошкодили нові труби для імпорту зрідженого газу. Їх встановлювали на півночі держави, на землях Шлезвіг-Гольштейн, аби замість російського блакитного палива постачати альтернативне.

Про це повідомляє видання Bild. Зазначається, що диверсанти зробили в трубах три діри діаметром 1 см.

Своєю чергою це могло спричинити те, що будівництво відстає від графіка. Адже трубопровід мали відрити ще наприкінці 2023 року, проте на початок 2024 конкретних дат введення в експлуатацію немає.

Земля Шлезвіг-Гольштейн (обведена червоним) на мапі

Управління карного розшуку та прокуратура Німеччини розслідує можливу спробу диверсії.

Тепер труби потребують ремонту або заміни

Будівництво газопроводу

Зазначається, що нинішня атака на цей газопровід вже не перша: північнонімецькі регіональні видання повідомляють, що компанія, яка експлуатує пошкоджений трубопровід, вперше звернулася до поліції та вказала на пошкодження ще наприкінці листопада.

Додамо, що будівництво газопроводу, яке розпочалось навесні 2023 року, стало приводом для численних протестів з боку екоактивістів: у серпні близько 50 членів лівого альянсу "Ende Gelände" заблокували частину будівельного майданчика та зайняли будівельну техніку.

Для чого потрібен цей газопровід

Зауважимо, що компанія Gasunie побудувала новий газопровід між Брунсбюттелем та Хетлінгеном – по ньому до споживачів у північних містах Німеччини має надходити зріджений природний газ, який прибуває до Брунсбюттеля.

Трубопровід також необхідний для того, щоб нормально міг функціонувати плавучий термінал зрідженого газу – це важлива частина німецької енергетичної інфраструктури, особливо після того, як Німеччина скоротила закупівлю газу з Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше "Телеграф" писав, що санкції, які впровадили Сполучені Штати проти Росії, завдали великої шкоди російським проєктам видобутку та експорту зрідженого природного газу (ЗПГ). Росія сподівалася таким чином компенсувати падіння експорту трубопровідного газу до Європи, але американські обмеження поставили ці плани під загрозу.