В Германии неизвестные повредили трубы нового газопровода: что известно о диверсии

По нему должен поставляться газ, альтернативный российскому

В Германии неизвестные повредили новые трубы для импорта сжиженного газа. Их устанавливали на севере государства, на землях Шлезвиг-Гольштейн, чтобы вместо российского голубого топлива поставлять альтернативное.

Об этом сообщает издание Bild. Отмечается, что диверсанты сделали в трубах три дыры диаметром 1 см.

В свою очередь это могло повлечь за собой то, что строительство отстает от графика. Ведь трубопровод должны были отрыть еще в конце 2023 года, однако на начало 2024 года конкретных дат ввода в эксплуатацию нет.

Земля Шлезвиг-Гольштейн (обведенная красным) на карте

Управление уголовного розыска и прокуратура Германии расследуют возможные попытки диверсии.

Теперь трубы требуют ремонта или замены

Строительство газопровода

Отмечается, что нынешняя атака на этот газопровод уже не первая: северогерманские региональные издания сообщают, что компания, эксплуатирующая поврежденный трубопровод, впервые обратилась в полицию и указала на повреждение еще в конце ноября.

Строительство газопровода, которое началось весной 2023 года, стало поводом для многочисленных протестов со стороны эко-активистов: в августе около 50 членов левого альянса "Ende Gelände" заблокировали часть строительной площадки и заняли строительную технику.

Для чего нужен этот газопровод

Заметим, что компания Gasunie построила новый газопровод между Брунсбюттелем и Хетлингеном – по нему к потребителям в северных городах Германии должен поступать сжиженный природный газ, прибывающий в Брунсбюттель.

Трубопровод также необходим для того, чтобы нормально мог функционировать плавучий терминал сжиженного газа – это немаловажная часть немецкой энергетической инфраструктуры, особенно после того, как Германия сократила закупку газа из России после полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее "Телеграф" писал, что санкции, введенные Соединенными Штатами против России, нанесли большой ущерб российским проектам добычи и экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Россия надеялась, таким образом, компенсировать падение экспорта трубопроводного газа в Европу, но американские ограничения поставили эти планы под угрозу.