Війна — день 684: ЗСУ тримають оборону, а росіяни накопичують сили

Оперативно про головне за добу

Ситуація на полі бою залишається досить стабільною, а попри численні зіткнення сторони практично не просуваються. При цьому окупанти найбільш активно намагаються атакувати позиції ЗСУ на напрямі Авдіївки, а також у Херсонській області. В Україні спостерігають те, що росіяни продовжують накопичувати сили для нових штурмів, проте не можуть перешкоджати цьому через відсутність переваги в повітрі, яку могли б завоювати літаки F-16. На Заході також звучать думки, що їхнє прибуття в Україну може мати серйозний ефект і навіть дати можливість провести новий контрнаступ.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 8 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Наразі немає загрози БПЛА терористів, але не виключається повторний запуск російських безпілотників протягом ночі.

У соцмережах з'явилася інформація, що загинув пілот винищувача МіГ-29 Владислава на прізвисько "Blue Helmet". Про це серед інших повідомив пілот Вадим "Karaya" Ворошилов.

00:00 На Одещині під час атаки дронів було чути вибухи, про прильоти не повідомлялося.

Інформацію за 5 січня дивіться за посиланням: Війна — день 681: бої на фронті продовжуються, почастішали "шахідні" атаки

Про те, що відбувалося 6 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 682: росіяни знову пускали безпілотники, фронт тримається

Що було в Україні 7 січня — читайте за посиланням: Війна — день 683: окупанти посилюють штурми Куп’янська та обстрілюють міста