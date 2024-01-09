Подружня пара нардепів стала батьками: дитині дали незвичайне ім'я (фото)

Дитина вже пережила свою першу ніч у бомбосховищі

Народні депутати України подружжя Альона Шкрум та Дмитро Наталуха стали батьками. У них народилася дочка Лук’яна.

Цією щасливою новиною поділилася Шкрум на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Також до посту депутат прикріпила перше фото своєї дитини.

Шкрум зазначила, що чекала на пологи лише наприкінці січня.

"Змусила ти нас вже дуже понервувати, але, ну що ж, значить: тобі дуже хотілось зʼявитися тут, на ззовні, скоріше", — пише депутат, додаючи, що її донька вже пережила свою першу ніч у бомбосховищі "Дякую тобі, що ти обрала мене, нас та Україну, як пункт своєї появи у цей світ. Обрала ти ой який непростий час. Ти точно не шукаєш легкої та звичайної долі. Але сподіваюсь, вона буде дуже-дуже щасливою

Вітаю тебе! Колись буду тобі це розказувати; ти, звісно, не будеш мене особливо слухати, бо тобі це буде не цікаво і не зрозуміло, але я буду розказувати знову і знову".

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