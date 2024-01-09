Супружеская пара нардепов стала родителями: ребёнку дали необычное имя (фото)

Ребёнок уже пережил свою первую ночь в бомбоубежище

Народные депутаты Украины супруги Алена Шкрум и Дмитрий Наталуха стали родителями. У них родилась дочь Лукьяна.

Этой счастливой новостью поделилась Шкрум на своей странице в соцсети Facebook. Также к посту депутат прикрепила первое фото своего ребёнка.

Шкрум отметила, что ждала родов только в конце января.

"Заставила ты нас уж очень понервничать, но, ну что ж, значит: тебе очень хотелось появиться здесь, снаружи, скорее", — пишет депутат, добавляя, что её дочурка уже пережила свою первую ночь в бомбоубежище "Спасибо тебе, что ты выбрала нас и Украину, как пункт своего появления в этот мир. Выбрала ты ой какое непростое время. Ты точно не ищешь легкой и обыкновенной судьбы. Но надеюсь, она будет очень-очень счастливой…

Поздравляю тебя! Когда-нибудь буду тебе это рассказывать; ты, конечно, не будешь меня особо слушать, потому что тебе это будет не интересно и не понятно, но я буду рассказывать снова и снова".

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