У народного депутата Федины родился ребенок

У народного депутата от партии "Европейская Солидарность" Софии Федины пополнение в семье. У неё родился мальчик.

Об этом сообщил её коллега нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, это произошло сегодня, 1 декабря.

"Прежде всего крепкого здоровья малышу! Пусть растет к радости родителям! Мои искренние поздравления Софии! Родился еще один настоящий казак!", — пишет Гончаренко.

Отметим, что София Федина не афиширует свою личную жизнь. Известно, что она не замужем, но имеет длительные отношения с мужчиной по имени Олег. Это первый ребёнок у пары.

"Все, что нужно о нем знать, — он мое счастье. Благодарна, что меня терпят такую, какой я есть. Меня постоянно нет дома, вокруг меня куча мужчин, есть в доме не приготовлено, убирать времени нет, а меня любят и ценят", — рассказывала она.

Скорее всего, как пишет dsnews, парнем Софии Федины является ветеран АТО/ООС Олег Король. Об этом свидетельствуют несколько совместных фото в соцсети и комментарии под ними:

26 августа 2021 года мужчина обновил фото профиля на своей странице в Facebook. На фото он обнимается с Фединой. Чем занимается Олег Король, неизвестно. Судя по фото и постам в соцсети, он был ранен.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Бориса Джонсона родился восьмой ребенок.