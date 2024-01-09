Параджанова офіційно реабілітовано: чим прославився і за що в СРСР судили легенду українського кіно

Сьогодні Параджанову виповнилося б 100 років

Національна комісія з реабілітації за поданням Українського інституту національної пам’яті (УІНП) реабілітувала відомого українського кінорежисера вірменського походження Сергія Параджанова. На підтримку розгляду справи виступали Офіс Президента України та українські правозахисники.

Про це сьогодні, 9 січня, у сторіччя Параджанова повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович. За його словами, реабілітувати ім’я кінорежисера вдалося на останньому засіданні національної комісії з реабілітації 20 грудня 2023 року.

"Маємо дійсно історичну новину — Сергія Параджанова реабілітовано! Пів століття пройшло з часу судилища над ним, але тепер і в юридичному плані справедливість торжествує. Приємно писати про це у столітній ювілей з дня народження ключового автора українського поетичного кіно", — написав Антон Дробович і додав "Завдяки їм (членам комісії) історична правда перемагає забуття і репресії, а також зʼявляється надія, що згодом будуть розглянуті й інші складні та резонансні справи українських дисидентів, яких судили в СРСР як за політичними, так і за сфабрикованими загальнокримінальними статтями".

Сергій Параджанов

Народився 9 січня 1924 року у місті Тбілісі.

Рік провчився у Тбіліському інституті інженерів залізничного транспорту. Потім вступив одночасно на вокальний факультет Тбіліської консерваторії та в хореографічне училище при оперному театрі. Після Другої світової війни вступив на режисерський факультет ВДІКу у Москві. По розподілу його направили на роботу до Києва.

Після Другої світової війни вступив на режисерський факультет ВДІКу у Москві. За розподілом його направили на роботу до Києва. Тут Параджанов зняв низку документальних та науково популярних фільмів.

1964 року він презентував картину "Тіні забутих предків", яку зняв за мотивами твору Михайла Коцюбинського. Цей фільм приніс Параджанову міжнародне визнання. Зокрема, 39 міжнародних нагород, 28 призів на різноманітних кінофестивалях (із них 24 – гран-прі).

За що радянська влада засудила Параджанова

Під час прем’єри фільму, яка відбулася 4 вересня 1964 року у київському кінотеатрі "Україна" сталася акція протесту. Творча інтелігенція публічно засудила політичні репресії, які відбувалися в Україні.

У червні 1966 року з’явилася Постанова ЦК КПУ "Про серйозні недоліки в організації виробництва кінофільмів на Київській кіностудії ім. Довженка". Зокрема, критика стосувалася стрічок "Криниця для спраглих" (автор сценарію Іван Драч, режисер Юрій Іллєнко), "Звірте свої годинники" (Ліна Костенко, Юрій Ілляшенко), сценарій фільму "Київські фрески" (Сергій Параджанов).

1973 року радянська влада звинуватила Сергія Параджанова в "українському націоналізмі та гомосексуалізмі" та засудила на 5 років таборів суворого режиму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер український дисидент Василь Овсієнко.