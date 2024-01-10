Бригадний генерал Собко залишає Сили ТрО: що про нього відомо

"За кілька тижнів Сили ТРО виросли із десяти до ста тисяч людей"

Начальник штабу – заступник командувача Силами територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Сергій Собко залишив службу у ТРО. Причини він не назвав.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook. Собко зазначив, що пишається тим, що був залучений до створення окремого роду сил Збройних Сил України, а також вдячний усім людям, з якими працював задля становлення, зміцнення та розвитку Сил ТрО.

"З перших днів широкомасштабного вторгнення pосіян було два найбільші виклики — навчити і забезпечити. Буквально за кілька тижнів Сили ТрО виросли з десяти до ста тисяч людей. Перш за все, треба було знайти бронежилети, шоломи, техніку. Доставити це в підрозділи. Знайти чим доставити. Я вдячний усім, хто підставив плече допомоги. Більшість із тих, хто став до лав Сил ТрО, не мали раніше військового досвіду. Вони пішли за покликом серця, щоб захистити свій дім. Окрім базової загальновійськової підготовки, наші військовослужбовці потребували фахової підготовки, адже потрібні були мінометники, сапери, протитанкісти та ін. Однак ще одним викликом стала підготовка командирів. Нам потрібно було навчити тисячі людей, багато з яких були вчорашніми цивільними і військовий досвід здобували буквально в бою. Проте пріоритет надавався підрозділам Сухопутних військ. Треба було думати, як це зробити для Сил ТрО", – розповідає він.

Військові додав, що розгортаючи Сили територіальної оборони, виявилося, що те, що на перший погляд виглядало непривабливим і недооціненим, стало предметом гордості.

"Бо вкладаючи зусилля та час, дбаючи про щось, ти будеш це любити. Ти пишатимешся кожним здобутком, кожною перемогою. Ти бачитимеш поступ, і ви зростатимете разом", — пише він.

Сергій Собко

Після створення у січні 2022 року Сил тероборони ЗСУ Собко був призначений начальником штабу – заступником командувача Силами ТрО.

До цього з початком війни на Донбасі 2014 року він виконував бойові завдання на сході як командир батальйону.

У березні 2022 року Собко отримав звання бригадного генерала

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голову Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка.