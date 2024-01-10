Фронту буде легше: Зеленський підписав два важливі закони

Документи буди повернуті з підписом президента

Володимир Зеленський підписав два закони, що звільняють від ПДВ та ввізного мита ввезення в Україну радіолокаційних комплексів. А також засобів РЕБ, та елементів для бронежилетів.

Про це йдеться в картках проєктів закону № 10341 і № 10342. Обидва законопроєкти Верховна Рада України підтримала 20 грудня минулого року. Згідно з карткою законопроєкту, 10 січня 2024 року обидва документи буди повернуті з підписом президента.

Законопроєкт № 10341 передбачає зміни в пункті 32 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу про особливості ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки й оборони. До кінця воєнного стану, оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують правоохоронні органи, Міністерство оборони, ЗСУ, сили безпеки і оборони. Ідеться не тільки про введені радіолокаційні прилади.

Закон № 10342 передбачає зміни до Митного кодексу України про звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення.

Раніше "Телеграф" писав, що українці зібрали на 60 FPV-дронів для бійців спецпризначення "Омега". Захисники перебувають на гарячих напрямках.