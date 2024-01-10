Фронту будет легче: Зеленский подписал два важных закона

Документы были возвращены с подписью президента

Владимир Зеленский подписал два закона, освобождающих от НДС и ввозной пошлины ввоз в Украину радиолокационных комплексов. А также средств РЭБ и элементов для бронежилетов.

Об этом говорится в карточках проектов закона №10341 и №10342. Оба законопроекта Верховная Рада Украины поддержала 20 декабря прошлого года. Согласно карточке законопроекта, 10 января 2024 года оба документа были возвращены с подписью президента.

Законопроект №10341 предусматривает изменения в пункте 32 подраздела 2 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса об особенностях ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны. До конца военного положения налогообложение не будет применяться к товарам, получаемым правоохранительными органами, Министерством обороны, ВСУ, силами безопасности и обороны. Речь идет не только о введенных радиолокационных приборах.

Закон № 10342 предусматривает изменения в Таможенный кодекс Украины об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной отдельных товаров оборонного назначения.

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