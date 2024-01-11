"За вісім місяців після виведення тилових закупівель на Prozoro не було жодного контракту з дебіторкою", - Ярова

Одна з афільованих до Ігора Гринкевича компаній через майданчик Прозорро перемогла на торгах по харчуванню в одній області. Про це в етері 5 каналу розповіла Радниця заступника Міністра оборони, волонтерка Дана Ярова.

"Там інший директор, інший засновник, але компанія пов'язана з Гринкевичем. У зв'язку з тим, що рахунки цієї юридичної особи заблоковані і майно арештовано, ми отримаємо офіційні документи від ДБР і будемо розривати договір. Це один договір по харчуванню, однак на момент заключення договору документи цієї компанії були в порядку, торги проходили відкрито через Прозорро, була нормальна ціна", — повідомила Ярова.

Вона також зазначила, що виступає проти авансування в тиловому забезпеченні.

"Ми прожили 8 місяців без авансування, коли вивели закупівлі на Прозорро. І у нас жодного контракту з дебіторкою немає. Жодного. Всі контракти виконані своєчасно. Але в спадок від попередників лишилась дебіторська заборгованість і проблемні питання", — зазначила Ярова.

Нагадаємо, за версією слідчих Нацполіції, у травні-червні 2022 року Міноборони підписало два контракти на понад 500 млн грн із ТОВ "Перспектива "Місто буд", афільованих до родини Гринкевича на закупівлю бронежилетів, бронешоломів і одноразового посуду для ЗСУ. Однак підрядник кілька сотень мільйонів гривень роздав "наліво", зокрема, ТОВ "Будівельна компанія Сітіград", ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект" під виглядом оплати за будівельні матеріали.