"За восемь месяцев после выведения тыловых закупок на Prozoro не было ни одного контракта с дебиторкой", — Ярова

Одна из аффилированных к Игорю Гринкевичу компаний через площадку Прозорро победила на торгах по питанию в одной области. Об этом в эфире 5 канала рассказала Советница заместителя Министра обороны, волонтер Дана Яровая.

"Там другой директор, другой учредитель, но компания связана с Гринкевичем. В связи с тем, что счета этого юридического лица заблокированы и имущество арестовано, мы получим официальные документы от ГБР и будем расторгать договор. Это один договор по питанию, однако, на момент заключения договора документы этой компании были в порядке, торги проходили открыто через Прозорро, была нормальная цена", — сообщила Яровая.

Она также отметила, что выступает против авансирования в тыловом довольствии.

"Мы прожили 8 месяцев без авансирования, когда вывели закупки на Прозорро. И у нас ни одного контракта с дебиторкой нет. Ни одного. Все контракты выполнены своевременно. Но в наследство от предшественников осталась дебиторская задолженность и проблемные вопросы", — отметила Яровая.

Напомним, по версии следователей Нацполиции, в мае-июне 2022 года Минобороны подписало два контракта более чем на 500 млн грн с ООО "Перспектива "Город строй", аффилированных к семье Гринкевича на закупку бронежилетов, бронешлемов и одноразовой посуды для ВСУ. Однако подрядчик несколько сотен миллионов гривен раздал "налево", в частности, ООО "Строительная компания Ситиград", ООО "Строительный Альянс Монтажпроект" под видом оплаты за строительные материалы.