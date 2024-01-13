Не Польща: яка країна Європи прихистила найбільше українських біженців

У ЄС залишається величезна кількість українців

Станом на кінець листопада 2023 року в Європі залишається близько 4,27 мільйона біженців з України, які мають статус тимчасового захисту у країнах ЄС. При цьому майже 30% із них перебувають в одній єдиній країні.

Як говориться на сайті Євростату, найбільше людей, які набули статусу тимчасового захисту, знаходилося в Німеччині, де їх кількість перевищила 1,2 мільйона або 28,9%.

До першої трійки також увійшли Польща та Чехія із 955 та 369 тисячами українських біженців. Зазначається, що найбільше зростання вимушених переселенців з України спостерігається у Німеччині (+20 595), Чехії (+4 880) та Норвегії (+4 180), яка не є членом ЄС.

Варто зазначити, що статистика показує, скільки українців перебувають у ЄС та деяких країнах, які не є частиною блоку. Водночас для деяких європейських країн, на кшталт Великої Британії та країн Західних Балкан, статистика була недоступною.

Як повідомлялося раніше, соціолог Елла Лібанова зазначала, що після завершення війни Україна зіткнеться із серйозним дефіцитом робочої сили і вже зараз їй час думати про те, як не допустити повоєнної хвилі виїзду за кордон.