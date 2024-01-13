Не Польша: какая страна Европы приютила больше всего украинских беженцев

В ЕС остается огромное количество украинцев

По состоянию на конец ноября 2023 года, в Европе остается около 4,27 миллиона беженцев из Украины, которые имеют статус временной защиты в странах ЕС. При этом почти 30% из них находятся в одной единственной стране.

Как говорится на сайте Евростата, больше всего людей, которые получили статус временной защиты находилось в Германии, где их количество превысило 1,2 миллиона или 28,9%.

В первую тройку также вошли Польша и Чехия с 955 и 369 тысячами украинских беженцев. Отмечается, что наибольший рост вынужденных переселенцев из Украины наблюдается в Германии (+20 595), Чехии (+4 880) и Норвегии (+4 180), которая не является членом ЕС.

Стоит отметить, что статистика показывает, сколько украинцев находятся в ЕС и некоторых странах, не являющихся частью блока. В то же время для некоторых европейских стран, вроде Великобритании и стран Западных Балкан, статистика была недоступной.

Как сообщалось ранее, социолог Элла Либанова отмечала, что после завершения войны Украина столкнется с серьезным дефицитом рабочей силы и уже сейчас ей пора думать о том, как не допустить послевоенной волны выезда за границу.