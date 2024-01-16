Слов’яни об’єднаються та підуть на Західну Європу: шалена заява євродепутата

У Європарламенті сталася суперечка через допомогу Україні, а проросійський депутат здивував присутніх своїм виступом

У вівторок, 16 січня 2024 року, проросійський депутат зі Словаччини Мирослав Радаковський заявив, що треба припинити підтримувати вбивство слов’ян, а натомість слід розпочати переговори з Росією. Якщо цього не станеться, він погрожував об’єднанням слов’ян та знищенням Західної Європи.

На засіданні Європарламенту Мирослав Радаковський заявив, що війна є проблемою та інтересами Сполучених штатів Америки (США). Він закликав розпочати переговори з РФ без американських політиків.

Сценарій війни Росії із країнами НАТО

"Нам треба припинити підтримувати вбивство слов’ян. Якщо це не припинити, то ми, слов’яни, об’єднаємось і зрівняємо Західну Європу із землею. Впевнений, що ніхто тут цього не хоче. Війна в Україні — це проблема США, це їхні інтереси. ЄС перетворився на васала США. Ми маємо розпочати мирні переговори, але без участі американців", — заявив Радаковський.

Частина депутатів заперечили це та звинуватили депутата у проросійській позиції. Радаковський різко відповів колегам, закликаючи їх "заткнутися".

Зазначимо, що на засіданні Європарламенту було обговорено питання надання допомоги Україні. Голова підкомітету ЄП з оборони Наталі Луазо звернулася до колег із закликом прискорити постачання озброєнь офіційному Києву. Ще вона запропонувала запустити загальноєвропейську позику, щоб обійти вето Угорщини.

Нагадаємо, що Словаччина активно допомагала Україні після вторгнення РФ у лютому 2022 року. Але після того, як у вересні минулого року до влади прийшла проросійська партія Smer-D, позиція змінилася. Новий глава уряду країни Роберт Фіцо заявив про припинення передачі зброї офіційному Києву.

Як раніше писав "Телеграф", новорічні масові обстріли України Росією змінили позицію словацької президентки Зузани Чапутової. Вона закликала передати Києву зброю для самозахисту.