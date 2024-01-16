Славяне объединятся и пойдут на Западную Европу: безумное заявление от евродепутата

В Европарламенте произошла перепалка из-за помощи Украине, а пророссийский депутат удивил присутствующих своим выступлением

Во вторник, 16 января 2024 года, пророссийский депутат из Словакии Мирослав Радаковский заявил, что нужно прекратить поддерживать убийство славян, а вместо этого следует начать переговоры с Россией. Если этого не произойдет, он пригрозил объединением славян и уничтожением Западной Европы.

На заседании Европарламента Мирослав Радаковский заявил, что война является проблемой и интересами Соединенных штатов Америки (США). Он призвал начать переговоры с РФ без американских политиков.

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"Нам нужно прекратить поддерживать убийство славян. Если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся и сравняем Западную Европу с землей. Уверен, что никто здесь этого не хочет. Война в Украине — это проблема США, это их интересы. ЕС превратился в вассала США. Мы должны начать мирные переговоры, но без участия американцев", — заявил Радаковский.

Часть депутатов возразили и обвинили депутата в пророссийской позиции. Радаковский резко ответил коллегам, призывая их "заткнуться".

Отметим, что на заседании Европарламента обсуждали вопрос предоставления помощи Украине. Глава подкомитета ЕП по обороне Натали Луазо обратилась к коллегам с призывом ускорить поставки вооружений официальному Киеву. Еще она предложила запустить общеевропейский займ, чтобы обойти вето Венгрии.

Напомним, что Словакия активно помогала Украине после вторжения РФ в феврале 2022 года. Но после того, как в сентябре прошлого года к власти пришла пророссийская партия Smer-D, позиция поменялась. Новый глава правительства страны Роберт Фицо заявил о прекращении передачи оружия официальному Киеву.

Как ранее писал "Телеграф", новогодние массовые обстрелы Украины Россией изменили позицию словацкой президентки Зузаны Чапутовой. Она призвала передать Киеву оружие для самозащиты.