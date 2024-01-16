Чекати залишилося не довго: у США сказали, коли вирішать питання з допомогою Україні

Точних дат поки не називають

США вже незабаром хочуть вирішити питання за допомогою України. Щоправда, точних дат поки не називають.

Про це на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у швейцарському Давосі повідомив представник адміністрації президента Байдена Джейк Салліван. За його словами, США очікують, що питання з погодженням Конгресом нової допомоги Україні буде вирішено у найближчі тижні.

Салліван також повідомив, що США та їхні союзники розширюватимуть масштаби підготовки ЗСУ. Крім того, західні країни нарощують свою військову промисловість, при цьому позбавляючи Росію доступу до найцінніших ресурсів, необхідних для розвитку ВПК.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні раніше говорили, що використали останні "українські" гроші на один пакет допомоги, який був оголошений наприкінці минулого року. Інших пакетів допомоги може і не бути, принаймні доти, доки Конгрес не погодить виділення єдиного пакету безпеки, в якому крім фінансування України також передбачені кошти для Ізраїлю, союзників в азіатсько-тихоокеанському регіоні та безпека власних кордонів. При цьому саме через останній пункт документ так і не змогли досі ухвалити.