США виділили новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Устаткування буде передано негайно

Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакету військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, що стало 54 траншем допомоги з 2021 року.

Як говориться на сайті Пентагону, цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання для боротьби проти російської агресії.

Все обладнання буде передано в рамках президентських повноважень щодо скорочення видатків (PDA), а тому в Україну воно надійде найближчим часом.

Пакет на 250 мільйонів доларів включає:

зенітні ракети до систем NASAMS та Stinger, а також інші компоненти ППО;

додаткові снаряди до РСЗВ HIMARS;

артилерійські снаряди калібрів 105 та 155 міліметрів;

протитанкові ракети TOW, Javelin та AT4;

понад 15 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;

інженерні боєприпаси;

запасні частини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

В оборонному відомстві США нагадали, що допомога Україні залишається важливою інвестицією у власну національну безпеку, а тому закликали Конгрес якнайшвидше узгодити виділення додаткового фінансування.

Найчастіше військова допомога США виділяється кожні два тижні, а тому, швидше за все, цей пакет буде останнім у 2023 році.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні раніше повідомляли, що у них залишилися гроші лише на один пакет допомоги Україні та використовувати їх там мають намір до кінця року. Інших пакетів допомоги може і не бути, принаймні доти, доки Конгрес не погодить виділення єдиного пакету безпеки, в якому крім фінансування України також передбачені кошти для Ізраїлю, союзників в азійсько-тихоокеанському регіоні та безпека власних кордонів. При цьому саме через останній пункт документ так і не змогли досі прийняти.