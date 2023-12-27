США виділили новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
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Устаткування буде передано негайно
Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакету військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, що стало 54 траншем допомоги з 2021 року.
Як говориться на сайті Пентагону, цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання для боротьби проти російської агресії.
Все обладнання буде передано в рамках президентських повноважень щодо скорочення видатків (PDA), а тому в Україну воно надійде найближчим часом.
Пакет на 250 мільйонів доларів включає:
- зенітні ракети до систем NASAMS та Stinger, а також інші компоненти ППО;
- додаткові снаряди до РСЗВ HIMARS;
- артилерійські снаряди калібрів 105 та 155 міліметрів;
- протитанкові ракети TOW, Javelin та AT4;
- понад 15 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;
- інженерні боєприпаси;
- запасні частини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
В оборонному відомстві США нагадали, що допомога Україні залишається важливою інвестицією у власну національну безпеку, а тому закликали Конгрес якнайшвидше узгодити виділення додаткового фінансування.
Найчастіше військова допомога США виділяється кожні два тижні, а тому, швидше за все, цей пакет буде останнім у 2023 році.
Як повідомлялося раніше, у Пентагоні раніше повідомляли, що у них залишилися гроші лише на один пакет допомоги Україні та використовувати їх там мають намір до кінця року. Інших пакетів допомоги може і не бути, принаймні доти, доки Конгрес не погодить виділення єдиного пакету безпеки, в якому крім фінансування України також передбачені кошти для Ізраїлю, союзників в азійсько-тихоокеанському регіоні та безпека власних кордонів. При цьому саме через останній пункт документ так і не змогли досі прийняти.