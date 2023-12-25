Коли Україна нарешті отримає гроші від США: Маркарова спрогнозувала строки

Американські конгресмени у більшості своїй розуміють, що фінансування Україні важливо для національних інтересів США.

Україна може отримати допомогу від Сполучених Штатів вже у січні 2024 року. Конгрес США має сильну політичну волю, щоб саме у січні нарешті проголосувати за фінансування, підтримки України зберігається попри політичні скандали в Сенаті та Палаті представників.

Про це розповіла посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова в інтерв’ю на телеканалі MSNBC. За її словами, конгресмени у більшості своїй розуміють, що фінансування допомоги Україні важливо в першу чергу для національних інтересів США.

"Тепер я просто дуже сподіваюся, що цей пакет, який включає не лише нас та Ізраїль, а й внутрішні проблеми США, що там буде рішення, прийнятне для обох сторін, і що це не буде стримувати підтримку України, і знову, давайте всі молитися і сподіваюся, що це буде вже на початку січня", – сказала вона.

Маркарова нагадала, що Україна звільнила вже більше, ніж половину територій, окупованих російськими терористами з початку війни. Зараз усі демократичні країни повинні стати пліч-о-пліч з Україною проти осі зла Росія-Іран-КНДР-ХАМАС.

"Ми показали, наскільки ми можемо бути ефективними, щоб протистояти цьому та захищати не лише народ України, а й ідеали демократії та свободи. Тож поки Росія, Іран, Північна Корея, ХАМАС та інші допомагають один одному та об’єднуються, ми також повинні об’єднатися", – резюмувала вона.

Раніше "Телеграф" повідомив, що США має "план" розвитку України без вкладень.

Конгрес США зможе схвалити пакет допомоги України у середині січня. Якщо законопроєкт прийнятий не буде, існує і план "Б".