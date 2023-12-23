В Росії заістерили через можливу конфіскацію активів Заходом: погрожують США

Попри свої войовничі заяви помітно, що насправді Кремль боїться конфронтації з США

Російський терористичний режим впадає у неконтрольовану істерику за думки, що заморожені у рамках санкцій активи російського Центробанку дійсно можуть бути конфісковані. Кремль вдався до погроз, заявляючи, що РФ готова повністю розірвати дипломатичні відносини з США, якщо західні країни приймуть рішення про конфіскацію.

Про це 22 грудня заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков російським пропагандистським ЗМІ. Істерика Москви знайшла пряме відображення в його заявах.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв, і США не повинні мати ілюзію, якщо вона у них існує, що Росія, що називається, тримається обома руками за дипвідносини з цією державою", – заявив він.

Рябков намагався також погрожувати, що дипломатичні відносини з США – це, мовляв, "не якийсь тотем, якому потрібно поклонятися, це не священна корова, яку всі бережуть". Проте він все ж таки показав боягузливу сутність Кремля, відразу ж обмовившись, що Москва нібито не збирається розривати дипвідносини першою. Також Рябков спробував "лизнути" Вашингтон, сказавши, що США та Росія нібито відіграють центральну роль у підтримці міжнародної безпеки та стабільності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Європейська комісія планує використати 15 млрд євро із заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги Україні.

США хочуть використати заблоковані російські активи для фінансування допомоги Україні. Адміністрація Джо Байдена вже розпочала термінові переговори із союзниками.