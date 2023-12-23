В России заистерили из-за возможной конфискации активов Западом: угрожают США

Несмотря на свои воинственные заявления, заметно, что в действительности Кремль боится конфронтации с США.

Российский террористический режим впадает в неконтролируемую истерику из-за того, что замороженные в рамках санкций активы российского Центробанка действительно могут быть конфискованы. Кремль прибег к угрозам, заявляя, что РФ готова полностью разорвать дипломатические отношения с США, если западные страны примут решение о конфискации.

Об этом 22 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков российским пропагандистским СМИ. Истерика Москвы нашла прямое отражение в его заявлениях.

"Мы готовы к любым сценариям, и США не должны питать иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством", – заявил он.

Рябков пытался также угрожать, что дипломатические отношения с США – это, мол, "не какой-то тотем, которому нужно поклоняться, это не священная корова, которую все хранят". Однако он все же показал трусливую сущность Кремля, сразу же оговорившись, что Москва якобы не собирается разрывать дипотношения первой. Также Рябков попытался "лизнуть" Вашингтон, сказав, что США и Россия якобы играют центральную роль в поддержке международной безопасности и стабильности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Европейская комиссия планирует использовать 15 млрд евро из замороженных активов России для предоставления финансовой помощи Украине.

США хотят использовать заблокированные российские активы для финансирования помощи Украине. Администрация Джо Байдена уже начала срочные переговоры с союзниками.