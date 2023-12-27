Так чи інакше допомога буде. У ЄС придумали спосіб обійти блокування Угорщини

Європейці мають ще щонайменше два варіанти надання допомоги Україні

Пару тижнів тому на саміті Євросоюзу у Брюсселі лідери європейських країн висловлювали впевненість у тому, що ЄС знайде спосіб виділити Києву заблоковані Угорщиною десятки мільйонів євро. Як зазначив тоді канцлер Німеччини Олаф Шольц, допомога Україні так чи інакше буде надана. І швидше, за все такий спосіб вже знайшли. "Телеграф" пояснює, чим новий варіант відрізняється від попереднього та чи врешті будуть гроші:

У чому суть нової ідеї

Видання FT із посиланням на джерела, обізнані в переговорах, написало, що Євросоюз готує запасний план, який передбачає виділення 20 мільярдів євро в обхід вето Угорщини. Це на випадок, якщо Будапешт відмовиться знімати вето.Згідно з новим планом, країни нададуть гарантії для бюджету ЄС, а це дозволить Європейській Комісії позичити потрібну суму на ринках капіталу для Києва наступного року. Точні умови плану ще обговорюються, остаточна сума буде встановлена відповідно до потреб України.

Щодо того, коли це буде — у Брюсселі сподіваються, що процедури можуть бути завершені так, аби надати Україні допомогу до березня. Саме ця модель фінансування за рахунок боргу набула популярності як найбільш практичний спосіб надання підтримки. Додає впевненості те, що схема не є чимось новим і ЄС вже так робив у 2020-му році під час пандемії коронавірусу. Тоді Єврокомісія надала до 100 мільярдів євро фінансування країнам ЄС для короткострокових схем підтримки роботи під час пандемії.

Погодження плану "Б" дозволить МВФ виділити новий транш Києву. Так, якщо лідери ЄС узгодять цей план 1 лютого, МВФ буде надано запевнення у виділенні свого наступного траншу фінансування для України на суму близько 900 мільйонів доларів. Це повинно забезпечити Києву достатньо фінансування, щоб уникнути необхідності вдаватися друкування грошей і ризикувати ростом інфляції.

Ну і якщо все буде дуже погано, є ще "план-В", коли ЄС продовжить структуру фінансування, яка використовувалася цього року, згідно з якою ЄС надав Україні 18 мільярдів євро дешевих позик на період від кількох місяців до року.

Чим відрізняється від попереднього плану

Попередній план передбачав, що ЄС затверджує на саміті поправки до багаторічного бюджету на 2024-2027 роки, які включають створення Українського фонду (Ukraine Facility) на 50 мільярдів євро. Ці гроші мали надходити у вигляді грантів і позик у фонд протягом чотирьох років. Їх мають спрямовувати на відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Нова досконаліша програма має замінити старі механізми підтримки: Європейський інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (разом зі складником "Східне партнерство"), NDICI, кредитні програми. Це найкращий план, адже охоплює чотири роки.

Нова схема не потребуватиме схвалення від усіх 27 країн ЄС, на відміну від виділення грошей з бюджету Євросоюзу. Також не треба отримувати гарантій від всіх країн-членів ЄС, якщо серед основних учасників будуть країни з високими кредитними рейтингами. У випадках деяких країн, як-от Німеччини та Нідерландів, знадобиться схвалення парламентів, що є додатковим ризиком та витратою часу.

Перешкода з боку Угорщини

На саміті лідерів ЄС у Брюсселі 14-15 грудня європейським політикам не вдалося переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо виділення Україні пакету допомоги в 50 мільярдів євро. Хоча перед самітом навіть ЄС пішов на поступки Будапешту. Річ у тому, що Брюссель вже давно заморозив мільярди євро для Угорщини через порушення правил щодо верховенства права та хабарництво. Буквально за день до проведення саміту, де мала вирішитися доля питання про початок переговорів з Україною, Європейська комісія розблокувала 10,2 мільярда євро з бюджету ЄС, призначених для Угорщини. Тоді комісія заявила, що час виділення фінансування був випадковим. Хоча багато політиків застерігали від того, аби піддаватися на те, що вони сприйняли як шантаж.

Зрештою, Орбан дозволив лідерам ЄС схвалити початок переговорів про приєднання України до блоку, але заблокував гроші для Києва. Він пояснив, що не підтримає новий пакет допомоги, поки ЄС не виплатить всі кошти, заморожені для Угорщини. Мова про ще близько 20 мільярдів євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем'єр Бельгії різко висловився про заяви Орбана.