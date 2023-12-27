В ЄС придумали, як ще надати гроші Україні в обхід вето Орбана, - Financial Times

У такому разі одностайна підтримка не буде необхідною

Європейський союз розпочав підготовку резервного плану, завдяки якому Україна отримає 20 млрд євро, обійшовши заперечення угорського премʼєр-міністра Віктора Обрана. До такого варіанту вдадуться, якщо на саміті 1 лютого подолати вето очільника парламенту Угорщини не вийде.

Про це повідомляє Financial Times. Зазначається, що конкретні терміни надання коштів поки що невідомі, але у ЄС хочуть встигнути до березня.

Резервний варіант передбачає схему, за якою держави-учасниці нададуть до бюджету ЄС гарантії, що дозволить Європейській комісії запозичити в інтересах Києва до 20 мільярдів євро на ринках капіталу. Проте, як вказує іноземне видання, остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України.

Обрана схема має схожість зі структурою, до якої вдавались у 2020 році. Тоді Єврокомісія надала до 100 мільярдів євро фінансування країнам ЄС під час пандемії COVID-19.

Financial Times наголошує на важливості того, щоб цей варіант не вимагав гарантій від усіх 27 держав-членів ЄС, а також щоб серед основних учасників були країни з найвищими кредитними рейтингами. Це дозволить ЄС обійти вето Угорщини та не потребувало б одностайної підтримки.

Зазначається, що деякі країни, зокрема Німеччина та Нідерланди, мають отримати схвалення від парламенту для надання національних гарантій. Проте офіційні особи сподіваються завершити цей процес вчасно, щоб надати допомогу Україні до березня.

Раніше "Телеграф" писав, що Європейський союз підтримає рішення про надання Україні 50 мільярдів євро довгострокової підтримки, навіть якщо Угорщина спробує його заблокувати.