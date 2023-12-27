В ЕС придумали, как еще предоставить деньги Украине в обход вето Орбана, — Financial Times

В таком случае единодушная поддержка не будет необходима

Европейский союз начал подготовку резервного плана, благодаря которому Украина получит 20 млрд евро, обойдя возражения венгерского премьер-министра Виктора Обрана. К такому варианту прибегнут, если на саммите 1 февраля преодолеть вето главы парламента Венгрии не получится.

Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что конкретные сроки предоставления средств пока неизвестны, но в ЕС хотят успеть до марта.

Резервный вариант предусматривает схему, по которой государства-участники предоставят в бюджет ЕС гарантии, что позволит Европейской комиссии заимствовать в интересах Киева до 20 миллиардов евро на рынках капитала. Однако, как указывает иностранное издание, окончательная сумма будет определена в соответствии с потребностями Украины.

Выбранная схема имеет сходство со структурой, к которой прибегали в 2020 году. Тогда Еврокомиссия предоставила до 100 млрд евро финансирование странам ЕС во время пандемии COVID-19.

Financial Times отмечает важность того, чтобы этот вариант не требовал гарантий от всех 27 государств-членов ЕС, а также чтобы среди основных участников были страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Это позволит ЕС обойти вето Венгрии и не нуждаться в единодушной поддержке.

Отмечается, что некоторые страны, в частности, Германия и Нидерланды, должны получить одобрение от парламента для предоставления национальных гарантий. Однако официальные лица надеются завершить этот процесс вовремя, чтобы помочь Украине до марта.

Ранее "Телеграф" писал, что Европейский союз поддержит решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро долгосрочной поддержки, даже если Венгрия попытается его заблокировать.