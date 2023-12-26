"Остался один вопрос": Кулеба рассказал, сможет ли Венгрия заблокировать выделение 50 млрд Украине от ЕС

Средства планируют выделить уже в следующем году

Европейский союз поддержит решение о выделении Украине 50 миллиардов евро долгосрочной поддержки, даже если Венгрия попытается его заблокировать.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, решение о выделении средств должно быть принято в начала 2024 года, поскольку страны Евросоюза хотели дать Венгрии дополнительное время.

По его словам, там не хотят видеть ситуацию, когда все важные решения принимаются без согласия одной единственной страны. Вместе с тем он говорит, что выделение средств будет согласовано вне зависимости от позиции Будапешта.

"Остался один вопрос: сделают ли это 27 стран вместе — все члены ЕС, включая Венгрию. Ей дали месяц на проведение дополнительных переговоров, выделят ли эти деньги 26 стран ЕС без Венгрии", — сказал он.

Кулеба добавил, что вопрос в настоящее время стоит в том, что ЕС пытается сохранить единство блока, которое они достигли после начала российского вторжения в Украину. Однако если это у них не получится, то деньги все равно будут выделены.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на принятие пакета помощи Украине от ЕС на 50 млрд евро. При этом он заявил, что не изменит свое решение, пока ЕС не выплатит все замороженные средства, предназначенные его стране. После этого в СМИ появилась информация о том, что в ЕС нашли обходное решение.