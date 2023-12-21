Украина может получить 50 млрд евро от ЕС, несмотря на Венгрию? Что сказал Орбан

В ЕС уже было предложено решение

Европейский Союз может обойти вето Венгрии на выделение помощи Украине. Это может быть реализовано путем заключения отдельного соглашения между 26 другими странами-членами на саммите в начале следующего года.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Bloomberg. Отмечается, что потенциальный резервный вариант состоит в том, чтобы страны-члены направляли деньги в Киев вне бюджетного процесса ЕС.

"Речь не идет о том, что волю Венгрии можно обойти во многих сферах. Другие также имеют такую возможность в этой сфере", – заявил Орбан.

Он также отметил, что любая помощь Украине должна быть предоставлена на меньший срок, чем текущее предложение. В то же время Орбан добавил, что этот вопрос следует рассматривать отдельно от споров по поводу финансирования ЕС для Венгрии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Орбан наложил вето на принятие пакета помощи Украине от ЕС на 50 млрд евро. При этом он заявил, что не изменит свое решение, пока ЕС не выплатит все замороженные средства, предназначенные Венгрии.