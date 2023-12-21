Україна може отримати 50 млрд євро від ЄС попри Угорщину? Що сказав Орбан

У ЄС вже запропонували рішення

Європейський Союз може обійти вето Угорщини щодо виділення допомоги Україні. Це може бути реалізовано шляхом укладання окремої угоди між 26 іншими країнами-членами на саміті на початку наступного року.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Bloomberg. Зазначається, що потенційний резервний варіант полягає в тому, щоб країни-члени направляли гроші в Київ поза бюджетним процесом ЄС.

"Не йдеться про те, що волю Угорщини можна обійти в багатьох сферах. Інші також мають таку можливість у цій сфері", – заявив Орбан.

Він також зазначив, що будь-яка допомога Україні повинна надаватися на менший термін, ніж поточна пропозиція. Водночас Орбан додав, що це питання слід розглядати окремо від суперечок щодо фінансування ЄС для Угорщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Орбан наклав вето на ухвалення пакета допомоги Україні від ЄС на 50 млрд євро. При цьому він заявив, що не змінить своє рішення доти, доки ЄС не виплатить усі заморожені кошти, призначені Угорщині.