В усьому винні гроші: Орбан пояснив, чому виступає проти вступу України до Євросоюзу

Вся справа у грошах

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан побоюється, що після вступу України до ЄС вона отримає всю ту допомогу, яка була призначена для Центральної Європи.

Як повідомляє угорське видання index.hu, Орбан заявив, що ніколи не було такого, щоб воююча країна хотіла приєднатися до Євросоюзу. При цьому, за його словами, чи не стануть окуповані території України частиною ЄС разом із підконтрольними офіційному Києву.

"Безперечно, якби Україна була включена (у ЄС, — ред.), вся підтримка, яку досі отримували країни Центральної Європи, включаючи Угорщину, дісталася б їм", — сказав він, але не став говорити, звідки в нього така інформація.

При цьому Орбан заявив, що Будапешт має інший погляд на російське вторгнення в Україну, ніж інші західні країни та наполягає на тому, щоб "конфлікт був локалізований та ізольований".

"Угорщина — це єдина країна в Європі, яка від початку заявила про необхідність припинення вогню в Україні", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Орбан наклав вето на ухвалення пакета допомоги Україні від ЄС на 50 млрд євро. При цьому він заявив, що не змінить своє рішення доти, доки ЄС не виплатить усі заморожені кошти, призначені Угорщині.