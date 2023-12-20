Всему виной деньги: Орбан объяснил, почему выступает против вступления Украины в Евросоюз

Все дело в деньгах

Премьер Венгрии Виктор Орбан опасается того, что после вступления Украины в ЕС она получит всю ту помощь, которая была предназначена для Центральной Европы.

Как сообщает венгерское издание index.hu, Орбан заявил, что никогда не было такого, чтобы воюющая страна хотела присоединиться к Евросоюзу. При этом, по его словам, непонятно станут ли оккупированные территории Украины частью ЕС вместе с подконтрольными официальному Киеву.

"Несомненно, если бы Украина была включена (в ЕС, — ред.), вся поддержка, которую до сих пор получали страны Центральной Европы, включая Венгрию, досталась бы им", — сказал он, но не стал говорить, откуда у него такая информация.

При этом Орбан заявил, что Будапешт имеет другой взгляд на российское вторжение в Украину, чем другие западные страны и настаивает на том, чтобы "конфликт был локализированным и изолированным".

"Венгрия — это единственная страна в Европе, которая с самого начала заявила о необходимости прекращения огня в Украине", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что Орбан наложил вето на принятие пакета помощи Украине от ЕС на 50 млрд евро. При этом он заявил, что не сменит свое решение до тех пор, пока ЕС не выплатит все замороженные средства, которые были предназначены Венгрии.