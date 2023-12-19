Уже не главное препятствие на пути в ЕС: как европейцы лишили Орбана возможности шантажа Украины

В случае демаршей Будапешта в адрес Киева ЕС сам сможет тормозить процесс передачи пакетов помощи Венгрии

На прошлой неделе Европа наблюдала за бенефисом Виктора Орбана, сделавшего все возможное для блокирования предоставления Украине очередного транша помощи и препятствия нашему движению в ЕС. Если с последним у премьера Венгрии ничего не вышло, то голосование за т.н. "мегапакет", куда входило и решение о выделении нам 50 млрд евро, все же было провалено.

Что действительно стоит за регулярными демаршами Будапешта и может ли право вето Орбана стать для нас приговором в будущих голосованиях по вступлению Украины в ЕС? Об этом "Телеграф" спрашивал у экспертов по международной политике.

Борьба за шкурные интересы на грани фола

Хотя европейские политики обычно отличаются чрезмерным консерватизмом и предельной сдержанностью в своих заявлениях и действиях, премьер государства-члена ЕС Виктор Орбан все чаще демонстрирует отсутствие каких-либо границ в своей борьбе за шкурные интересы.

Кроме того, что политик никак не скрывает своего служения Владимиру Путину в обмен на получение скидок на российские энергоносители, теперь он откровенно шантажировал лидеров ЕС для получения экономических преференций для Венгрии.

Чтобы совместить приятное с полезным, вымогание средств для Венгрии происходит за счет блокирования предоставления помощи Украине – главному врагу кремлевского хозяина Орбана.

По словам политического аналитика Алексея Буряченко, блокирование решения о предоставлении нам 50 млрд евро стало очередной попыткой Венгрии получить дополнительные финансовые вливания от Брюсселя.

"В этот раз ценой Орбана стали 10 миллиардов евро, предоставление которых Венгрии недавно заблокировали из-за ряда проблем, связанных с верховенством права в этой стране. Антиукраинская риторика венгерского премьера направлена на внутреннюю аудиторию и на Россию, отношения с которой он тщательно укрепляет. Все действия Орбана направлены на удовлетворение шкурных интересов: получение скидок от Путина и прямые ассигнования от ЕС", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Следует признать, что пока венгерский шантаж действительно работает: решение о выделении 10,2 млрд евро со стороны ЕС было разблокировано накануне "украинского" саммита, на котором решился вопрос о начале переговоров по нашему вступлению в Евросоюз. Орбан не поддержал это решение, но и ветировать не стал, покинув зал во время голосования.

Впрочем, по словам Алексея Буряченко, вскоре беспринципным игрищам Будапешта будет положен конец.

"Это будет продолжаться до наработки механизма эволюции уставных документов Европейского Союза. О грядущих изменениях уже заявлял и Шарль Мишель, и Урсула фон дер Ляен, и Жозеп Боррель. По их мнению, Европа должна быть более централизованной, перейдя от экономической конфедерации в межгосударственное объединение с приоритетом на вопросы безопасности.

Учитывая возможное влияние авторитарных режимов на отдельные страны-члены ЕС, как это происходит в тандеме РФ и Венгрии, уже к концу 2024 года в Евросоюзе будут введены изменения в норме относительно необходимости консенсуса. В частности, это требование не будет касаться стратегических вопросов и безопасности. Таким образом в ЕС сделают невозможным ситуацию со срывом принципиально-важных решений путем ветирования со стороны одного государства", – объясняет политолог.

До момента внедрения этих изменений Европа будет влиять на Венгрию методом кнута и пряника. С одной стороны, Виктору Орбану будут "подмахивать" заблокированными ранее траншами для Венгрии, с другой – разделять следующие пакеты помощи и предоставлять их дозированно, тормозя процесс в случае очередных демаршей венгерского премьера в сторону Украины.

Несмотря на демонстративное бунтарство Орбана, он все же заинтересован в налаживании диалога и поиске компромиссов с Европейским Союзом, понимая: чем более радикальную позицию он будет занимать, тем активнее будет подталкивать ЕС к вышеупомянутым эволюционным изменениям, считает Алексей Буряченко.

"Историческое решение, как для Европы, так и для Украины относительно начала переговоров о нашем вступлении в ЕС, состоялось именно за счет этого баланса сил. Чтобы не унижать Орбана слишком сильно, ему все же дали возможность поиграть в ветирование принятия "мегапакета". Но здесь важно понимать, что Украина получит свои деньги, несмотря на позицию Орбана: если Венгрия снимет вето в январе – в рамках общего пакета, если нет – путем передачи нам этих средств через отдельные государства-члены. Такая возможность была согласована еще до голосования. Впрочем, учитывая, что транш для Украины лишь часть этого пакета, в который вошли принципиальные вопросы и для других стран-членов ЕС, я уверен, что решение все же будет проголосовано общим пакетом в январе", – говорит эксперт.

Венгрия – не единственная проблема на пути Украины в ЕС

Несмотря на намерения европейцев ограничить влияние российских вассалов на принятие стратегических решений, Украине не следует питать иллюзии по поводу быстрого и легкого вступления в Евросоюз.

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, ряд стран-членов ЕС могут воспринимать Украину как конкурента в получении коллективной поддержки.

"Украинцы воспринимают евроинтеграцию как вхождение туда, где нас ждут с распростертыми объятиями. На самом деле, это не так. Мы стремимся стать членами клуба самых мощных на сегодняшний день государств мира, оставаясь при этом самой бедной страной Европы.

Что же касается Орбана, он хочет иметь преференции в этой конкуренции, ведь он понимает, что когда Украина станет членом Европейского Союза, она будет получать из фондов развития значительные средства, что позволит ей воплощать в жизнь проекты, на которые Венгрия в принципе не способна, хотя сейчас в этой стране достаточно привлекателен инвестиционный климат. Более того, мы и Польше, и Словакии будем мешать в ЕС. Это совершенно очевидно", – отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, по словам Евгения Магды, украинцы забывают, что до 24 февраля 2022 вопрос вступления Украины в ЕС не стоял. Большинство политических лидеров Европы не сталкивались с этим вызовом во время своих избирательных кампаний. Теперь же после начала переговоров о нашем вступлении они начнут выдвигать Украине определенные условия для продвижения этого вопроса. В том, что Украина не станет членом ЕС через два года, политолог уверен на 100%.

Учитывая безумную турбулентность в сегодняшней мировой политике, прогнозировать, каким образом будет развиваться история с евроинтеграцией Украины, очень сложно. Единственное, о чем можно говорить уже сейчас: Орбан не единственное и не главное препятствие для Украины на пути в ЕС.

Пока европейские лидеры занимаются решением проблемы с венгерским премьером, украинским политикам следует активнее работать над введением всех необходимых реформ для приведения украинского законодательства в соответствие со стандартами ЕС.