Экономист и банкир проанализировал вступление Украины в Евросоюз, опираясь на опыт других стран

Идея объединить послевоенную Европу по принципу США принадлежала Уинстону Черчиллю. 19 сентября 1946 года в своей знаменитой речи в Цюрихском университете он предложил создать Соединенные штаты Европы. В 1949 году появился Совет Европы. А ближе к 1970-м сформировалось Европейское сообщество, членами которого стали Франция, ФРГ, Нидерланды, Люксембург, Италия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Дания. При этом Черчилль хотел, что главным в ЕС была Великобритания, но не получилось, поэтому с начала Великобритания захотела создать свой ЕС, а когда не получилось, согласилась вступить в этот ЕС, но со временем рассорилась и вышла из ЕС. Украина наоборот очень хочет в ЕС, но нас не очень хотят.

К 1990 году к ним присоединились Греция, Португалия, Испания. Было очень много споров на возражения о вступлении в ЕС этих стран. В 1992 году государства, входящие в Европейское сообщество, подписали Договор о создании Европейского союза. Фактически с этого времени можно назвать ЕС. Через три года, в 1995 году, в ЕС вступили Австрия, Финляндия, Швеция. И уже тогда была идея на этом остановиться и больше новых членов ЕС не принимать. Уже тогда были проблемы формирования единых правил и политики. Очень стало сложно формировать единый рынок из-за того, что страны экономически были разными по экономическому потенциалу.

Для вступления в ЕС страна-кандидат должна отвечать Копенгагенским критериям. А именно — соблюдать демократические принципы, принципы уважения прав человека, а также принцип правового государства. Кандидат должен иметь конкурентоспособную рыночную экономику, а также общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

НО НАСТАЛ..

После развала СССР среди европейских политиков возникла идея, чтобы привлечь страны, которые раньше были социалистическими, не потому, что они были нужны или потому что это была политика. Экономисты были против и постоянно говорили, что это создаст дополнительные проблемы для экономики ЕС, но не даст желаемого результата. Но политика победила и тогда начался "период большого расширения ЕС", когда страны принимали в ЕС, не всегда соблюдая правила и стандарты ЕС.

В 2002 году Европейская комиссия рекомендовала присоединить к союзу сразу 10 государств-кандидатов: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Словению, Кипр, Мальту. Они стали членами ЕС в 2004 году.

В 1997 году стартовали переговоры о вступлении в ЕС (это то, что получила Украина от ЕС пару дней назад) с Эстонией, Литвой, Чехией, Словенией, Польшей и Кипром. А в 2004 году они стали членами ЕС.

В 1998 году Венгрия получила приглашение вступить в ЕС и начались переговоры по ее вступлению. В 2004 году Венгрию приняли в ЕС, хотя очень многие эксперты указывали, что она не отвечает стандартам сообщества. Но руководство ЕС тогда было настроено "чем больше вступит, тем лучше". Самое смешно, что тогда лидером Венгрии был Орбан, которого тогда называли "отцом венгерского ЕС". Сегодня все опросы показывают, что около 70% жителей Венгрии выступают за выход Венгрии из ЕС.

С Латвией переговоры о вступлении в ЕС начались в 1999 году. И о чудо. В 2004 году, через пять лет, она становится членом ЕС. Опять же, не выполняя большинство требований ЕС. Но на это закрыли глаза ЕС.

В 2000 году начались переговоры о вступлении в ЕС Болгарии и Румынии. И тогда в ЕС поднялась очень большая дискуссия и скандалы об этом приглашении. Даже самые простые расчеты показывали, что Болгария и Румыния очень далеки от стандартов ЕС, в первую очередь экономически. Но политика сработала и в 2007 году Болгария и Румыния стали членами ЕС, но условно. Их принять с испытательным сроком на 10 лет и ограничили существенно их права, как членов ЕС. На сегодняшний день Румыния более-менее соответствует стандартам ЕС, но Болгария даже настолько далека от стандартов ЕС, что европейские политики пытаются просто не замечать эту страну, когда говорят об экономике ЕС.

Хорватия подала заявку на членство в 2003 году, в 2005 году — стартовали переговоры. В 2013 году Хорватия вступила в ЕС. В большой степени вступление Хорватии было политическим жестом, чтобы показать, что Югославии уже нет, но есть возможность странам бывшей Югославии были частью Европы. Поэтому и процесс приглашения в ЕС стран, создавшихся после развала Югославии, это процесс более политический, чем экономический. С экономической точки зрения они очень далеки от стандартов и правил ЕС.

По состоянию на сегодняшний день. Сербия, Черногория, Северная Македония и Албания ведут переговоры по вступлению в ЕС. Их официально пригласили стать членами ЕС. Теперь такой же статус у Украины и Молдовы.

Босния и Грузия только кандидаты в члены ЕС, но их не пригласили в члены ЕС и переговоры с ними не идут. Косово подала заявку на кандидатство в члены ЕС, но решение еще не принято.

ТУРЦИЯ. С самого начала было ясно, что Турция не имеет ничего общего с ЕС. Как и Грузия сейчас. Но опять-таки политика. Турцию агитировали вступить в ЕС только потому, что она является членом НАТО. А она член НАТО только потому, что после Второй мировой войны она была нужна США, какая страна НАТО у границ с СССР. Как результат, в 1987 году Турция подала заявку на вступление в ЕС. С 1999 года Турция – кандидат в члены ЕС. А с 2005 года Турцию пригласили в ЕС и она начала вести переговоры. Однако решение по членству Турции в ЕС откладывают 18 лет. В настоящее время переговоры с Турцией о вступлении в ЕС "заморожены" и не ведутся. При этом Эрдоган проводит антиевропейскую политику и фактически стал пророссийским политиком. Все опросы в Турции показывают, что всего около 20% турок хочет в ЕС. В самом ЕС все опросы показывают, что только 12% жителей ЕС хотят видеть Турцию в составе союза. В истории ЕС были случаи, когда страны, которые хотели вступать в ЕС, затем передумали. Это Исландия, которая в 2013 году прекратила переговоры о вступлении в ЕС, а в 2015 году официально отказалась от вступления в ЕС.

ПОЧЕМУ 2030

Европейские политики заявляют, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году. Они делают такие выводы на основании предыдущей практики, когда во время "большого расширения" большинство стран вели переговоры семь лет. На сегодняшний день снова поднимать вопрос о "новом большом расширении". В таких условиях действительно Украину могут принять в ЕС даже если она экономически не будет отвечать Копенгагенским критериям. Уже сейчас европейские политики говорят, что, возможно, Украину можно принять как Румынию, которая не отвечала всем требованиям и стандартам ЕС, но со временем частично начала отвечать. Хотя есть скептики, которые приводят в пример Болгарию, которая даже за тринадцать лет не достигла стандартов ЕС. Но другие политики ЕС говорят, что нужно менять стандарты и требования ЕС, потому что Копенгагенские критерии себя исчерпали и на сегодняшний день фактически все страны, вступившие в ЕС после 2004 года, в полной мере не соответствуют этим критериям.

БОЛЬШАЯ вероятность, что Украину примут в ЕС до 2030, а возможно даже в 2027 году, исключительно с политической точки зрения. При этом война не помешает. Напротив, эта война стала тем "СТИМУЛОМ КОТОРЫЙ ПРИМУЖИЛ страны ЕС пересмотреть свои возражения к Украине, я теперь Украину примут в ЕС, чтобы "насолить путину". Так что можно смело сказать, что в учебниках по истории Украины будет записано. По результатам российско-украинской войны Украина стала членом ЕС, и это победа Украины в этой войне.