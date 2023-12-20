"Это будет начало Третье мировой": европейская страна выступила против членства Украины в НАТО

В Словакии считают Украину не готовой к вступлению

Несмотря на то, что Украину не приглашали в НАТО официально, одна из европейских стран обеспокоена такой возможностью. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление нашей страны в Альянс станет началом третьей мировой войны.

Об этом он сказал в интервью InfoVojna. Также словацкий премьер считает, что Украина не готова и к вступлению в ЕС.

"Мы перед выборами говорили, что для нас будет проблемой, если речь идет о [членстве Украины] в НАТО, я это сказал и на встрече с [генсеком НАТО Йенсом] Столтенбергом: чтобы не было никаких сюрпризов, я говорю за партию, которая преобладает в правительстве Словакии, я говорю о том, что мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало третьей мировой войны. Я верю, что этого никогда не произойдет", — объяснил политик.

Премьер Словакии пообещал, что пока он будет у власти и пока у него будет "возможность влиять на словацкую политическую сцену", страна будет накладывать вето на решение о вступлении Украины в НАТО.

Вместе с тем он отметил, что не против вступления Украины в Евросоюз, но подчеркнул, что на данный момент наша страна к этому не готова. Поэтому вступление в ЕС может растянуться на годы. Фицо отметил, что Словакия и он лично всегда выступали за то, чтобы перед евроинтеграцией Украины выполнила все необходимые условия.

Напомним, что накануне о вступлении Украины в ЕС высказался и министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Он также считает, что на сегодняшний день Украина не готова к евроинтеграции. Но подчеркнул, что Словакия поддерживает нашу страну на этому пути, но при других обстоятельствах.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС. Премьер страны Виктор Орбан считает, что в нынешних условиях начинать переговоры "иррационально".