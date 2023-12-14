Не только решительно осудили: в Румынии и НАТО отреагировали на падение "Шахеда"

Румыния проводит консультации с союзниками

В четверг, 14 декабря, Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина. Это произошло после падения российского беспилотника на территории страны.

Как сообщает пресс-служба МИД Румынии, министерство выразило решительный протест в связи с инцидентом, вызванным неконтролируемым падением в безлюдной местности возле поселка Гринду беспилотника, использованного для атаки на украинскую портовую инфраструктуру в ночь с 13 на 14 декабря. Там также подчеркнули, что это является новым нарушением воздушного пространства Румынии, что противоречит международному праву.

Министерство иностранных дел Румынии настойчиво посоветовало прекратить неоднократные нападения на украинское население и гражданскую инфраструктуру, а также безответственное обострение Россией ситуации, в частности на границе между Румынией и Украиной. Министерство также решительно осудило эти нападения на гражданские цели, нарушающие нормы международного гуманитарного права и считающиеся военными преступлениями.

Также сообщается, что министерство информировало и проводит консультации с союзниками по НАТО о развитии событий на границе между Румынией и Украиной. В ведомстве отметили, что в частности будет обсуждаться и сегодняшний инцидент.

В свою очередь официальный представитель НАТО Дилайн Уайт заявил, что нет никаких признаков того, что этот беспилотник предназначался для поражения цели на территории Альянса или целенаправленного нападения на страну НАТО, пишет Bild. В то же время он подтвердил, что дислоцированные в Румынии немецкие истребители поднимали в небо для патрулирования воздушного пространства.

По словам Уайта, НАТО внимательно следит за ситуацией в контакте с властями Румынии. "Мы решительно осуждаем атаки России на гражданскую инфраструктуру в Украине и вдоль Дуная", — сказал он.

Напомним, в ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В ходе этого обстрела один из российских БПЛА залетел на территорию Румынии, которая является членом НАТО.