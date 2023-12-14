Не тільки рішуче засудили: у Румунії та НАТО відреагували на падіння "Шахеда"

Румунія проводить консультації з союзниками

У четвер, 14 грудня, Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла Росії в Бухаресті Валерія Кузьміна. Це відбулося після падіння російського безпілотника на території країни.

Як повідомляє пресслужба МЗС Румунії, міністерство висловило рішучий протест у зв’язку з інцидентом, спричиненим неконтрольованим падінням в безлюдній місцевості біля селища Грінду безпілотника, використаного для атаки на українську портову інфраструктуру в ніч з 13 на 14 грудня. Там також підкреслили, що це є новим порушенням повітряного простору Румунії, що суперечить міжнародному праву.

Міністерство закордонних справ Румунії наполегливо порадило припинити неодноразові напади на українське населення та цивільну інфраструктуру, а також безвідповідальне загострення Росією безпекової ситуації, зокрема на кордоні між Румунією та Україною. Міністерство також рішуче засудило ці напади на цивільні цілі, які порушують норми міжнародного гуманітарного права та вважаються воєнними злочинами.

Також повідомляється, що міністерство інформувало та проводить консультації з союзниками по НАТО щодо розвитку подій на кордоні між Румунією та Україною. У відомстві зазначили, що, зокрема, буде обговорюватися й сьогоднішній інцидент.

Своєю чергою офіційний представник НАТО Ділайн Уайт, заявив, що немає жодних ознак того, що цей безпілотник призначався для вражання цілі на території Альянсу чи цілеспрямованого нападу на країну НАТО, пише Bild. Водночас він підтвердив, що дислоковані в Румунії німецькі винищувачі підіймали в небо для патрулювання повітряного простору.

За словами Уайта, НАТО уважно стежить за ситуацією у контакті з владою Румунії. "Ми рішуче засуджуємо атаки Росії на громадянську інфраструктуру в Україні і вздовж Дунаю", — сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 7 грудня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Під час цього обстрілу один із російських БПЛА залетів на територію Румунії, яка є членом НАТО.