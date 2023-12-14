"Шахед" знову залетів у Румунію: НАТО не дозволило його збити

Міноборони Румунії розпочало розслідування

У ніч на 14 грудня один з російських безпілотників, якими РФ атакувала Одеську область, порушив повітряний простір Румунії. Проте пілоту НАТО не дозволили його збити.

Про це пише німецьке видання Bild. Зазначається, що російські війська атакували безпілотниками український порт Ізмаїл на Дунаї.

У відповідь через тривогу в небо піднялися німецькі винищувачі Eurofighter, що базується в Румунії. Німецькі пілоти встановили візуальний контроль над російськими літальними апаратами, але наказу від НАТО збивати їх не надходило.

Також повідомляється, що загалом РФ випустила по Україні до 70 дронів типу Shahed-136. За попередніми даними, один із них вибухнув над повітряним простором Румунії.

Своєю чергою у Міноборони Румунії заявили про падіння на територію країни збитого російського безпілотника. У відомстві повідомили, що БПЛА впав біля селища Грінду за 8 км від українського порту Рені, залишивши після себе півтораметрову вирву.

Селище Грінду на мапі

Також у заяві міністерства сказано, що у зв'язку з цим у повітря підняли винищувачі F-17 і військові літаки Eurfighter. За фактом інциденту розпочали розслідування. Також у Міноборони Румунії рішуче засудили дії Росії щодо України.

Нагадаємо, у ніч проти 7 грудня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Під час цього обстрілу один із російських БПЛА залетів на територію Румунії, яка є членом НАТО.