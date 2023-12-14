"Шахед" снова залетел в Румынию: НАТО не позволило его сбить

Минобороны Румынии начало расследование

В ночь на 14 декабря один из российских беспилотников, которыми РФ атаковала Одесскую область, нарушил воздушное пространство Румынии. Однако пилоту НАТО не разрешили его сбить.

Об этом пишет немецкое издание Bild. Отмечается, что российские войска атаковали беспилотниками украинский порт Измаил на Дунае.

В ответ из-за тревоги в небо поднялись базирующиеся в Румынии немецкие истребители Eurofighter. Немецкие пилоты установили визуальный контроль над российскими летательными аппаратами, но приказа от НАТО сбивать их не поступало.

Также сообщается, что всего РФ выпустила по Украине до 70 дронов типа Shahed-136. По предварительным данным, один из них взорвался над воздушным пространством Румынии.

В свою очередь в Минобороны Румынии заявили о падении на территорию страны сбитого российского беспилотника. В ведомстве сообщили, что БПЛА упал возле поселка Гринда в 8 км от украинского порта Рени, оставив после себя полутораметровый воронку.

Поселок Гринда на карте

Также в заявлении министерства говорится, что в связи с этим в воздух подняли истребители F-17 и военные самолеты Eurfighter. По факту инцидента было начато расследование. Также в Минобороны Румынии решительно осудили действия России в отношении Украины.

Напомним, в ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В ходе этого обстрела один из российских БПЛА залетел на территорию Румынии, которая является членом НАТО.