"Це буде початок Третьої світової": європейська країна виступила проти членства України в НАТО

У Словаччині вважають Україну не готовою до вступу

Попри те, що Україну не запрошували до НАТО офіційно, одна із європейських країн стурбована такою можливістю. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вступ нашої країни до Альянсу стане початком третьої світової війни.

Про це він сказав в інтерв’ю InfoVojna. Також словацький прем’єр вважає, що Україна не готова до вступу до ЄС.

"Ми перед виборами говорили, що для нас буде проблемою, якщо йдеться про [членство України] в НАТО, я це сказав і на зустрічі з [генсеком НАТО Йенсом] Столтенбергом: щоб не було жодних сюрпризів, я говорю за партію, яка переважає в уряді Словаччини, я говорю про те, що ми не будемо згодні з членством України в НАТО, тому що це буде початок третьої світової війни. Я вірю, що цього ніколи не станеться", — пояснив політик.

Прем’єр Словаччини пообіцяв, що поки він буде при владі та поки у нього "можливість впливатиме на словацьку політичну сцену", країна накладатиме вето на рішення про вступ України до НАТО.

Водночас він зазначив, що не проти вступу України до Євросоюзу, але наголосив, що на цей час наша країна до цього не готова. Тому вступ до ЄС може розтягнутися на роки. Фіцо зазначив, що Словаччина та він особисто завжди виступали за те, щоб перед євроінтеграцією України виконала всі необхідні умови.

Нагадаємо, що напередодні вступу України до ЄС висловився і міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар. Він також вважає, що сьогодні Україна не готова до євроінтеграції. Але підкреслив, що Словаччина підтримує нашу країну на цьому шляху, але за інших обставин.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Угорщина виступає проти вступу України до ЄС. Прем’єр країни Віктор Орбан вважає, що за нинішніх умов розпочинати переговори "ірраціонально".