"Залишилось одне питання": Кулеба розповів, чи зможе Угорщина заблокувати виділення 50 млрд Україні від ЄС

Кошти планують виділити вже наступного року

Європейський союз підтримає рішення про надання Україні 50 мільярдів євро довгострокової підтримки, навіть якщо Угорщина спробує його заблокувати.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, рішення про виділення коштів має бути ухвалене на початку 2024 року, оскільки країни Євросоюзу хотіли надати Угорщині додатковий час.

За його словами, там не хочуть бачити ситуацію, коли всі важливі рішення ухвалюються без згоди однієї єдиної країни. Водночас він каже, що виділення коштів буде узгоджено незалежно від позиції Будапешта.

"Залишилося одне питання: чи це зроблять 27 країн разом — усі члени ЄС, включаючи Угорщину. Їй дали місяць на проведення додаткових переговорів, чи виділять ці гроші 26 країн ЄС без Угорщини", — сказав він.

Кулеба додав, що питання нині стоїть у тому, що ЄС намагається зберегти єдність блоку, якої вони досягли після початку російського вторгнення в Україну. Однак якщо це у них не вийде, то гроші все одно буде виділено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення пакета допомоги Україні від ЄС на 50 млрд євро. При цьому він заявив, що не змінить свого рішення, доки ЄС не виплатить усі заморожені кошти, призначені його країні. Після цього у ЗМІ з’явилася інформація про те, що в ЄС знайшли обхідне рішення.