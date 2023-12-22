Є "план Б": Фінляндія запропонувала новий варіант фіндопомоги Україні від ЄС

Фінський чиновник висловив своє занепокоєння роз’єднаністю Європи та вето Угорщини

Влада Фінляндії вигадала спосіб, як продовжити фінансування допомоги Україні. Країна запропонувала виділити 80 млрд євро із Європейського стабілізаційного механізму (ESM).

Про це повідомив голова центробанку Фінляндії Оллі Рена. Ідею він озвучив в інтерв’ю Bloomberg.

Він вважає, що Європейський стабілізаційний механізм може стати "планом Б" щодо допомоги Україні. Адже ЄС ще не ухвалив рішення про продовження фінансування.

"У нас немає невідкладної потреби в ESM на фінансових ринках, але є глибока, екзистенційна потреба в Україні. Це питання свободи, демократії та захисту Європи", — сказав Рен.

Фінський чиновник висловив своє занепокоєння роз’єднаністю Європи та вето Угорщини, яка, на його думку, "іде своїм шляхом".

Варто зазначити, що Європейський стабілізаційний механізм було розроблено у 2012 році. Він розглядався у Брюсселі та Берліні як потенційний інструмент підтримки відновлення України. Цей механізм має найбільший сплачений капітал серед усіх міжнародних інституцій трохи більше 80 млрд євро. Крім того, є додатковий капітал, який може бути використаний у розмірі близько 620 млрд євро.

Оллі Рен заявив, що підтримує використання заморожених активів центробанку РФ на користь України. Йдеться про 260 млрд євро у вигляді цінних паперів та готівки.

Нагадаємо, що Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд. євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу на саміті у середині грудня. Але влада Угорщина ветувала це рішення.

Тепер питання допомоги Україні розглядатиметься на окремому саміті ЄС на початку лютого.

Раніше Телеграф писав, що в ISW оцінили, як довго Україна протримається без допомоги Заходу.