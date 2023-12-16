Вето Австрії подолано? Що буде з новим пакетом санкцій ЄС проти РФ

ЄС має шанс прийняти документ до кінця року

Австрія перестала чинити опір остаточному прийняттю 12-го пакету санкцій проти Росії, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму X, Відень відкликав своє блокування санкційного пакета, а тому тепер він, як очікується, має бути прийнятий цього тижня.

Варто зазначити, що видання EUObserver із посиланням на джерело серед європейських дипломатів повідомляє, що Австрія напередодні скористалася своїм правом "на вивчення" юридичного тексту, чим за фактом заблокувала подальше просування документа.

Джерело видання повідомило, що насправді у Відні скористалися цим механізмом як важелем тиску на Київ, який включив їх Raiffeisen Bank до списку спонсорів війни. Цей банк продовжує працювати в Росії та отримувати там мільярдний прибуток, чим дозволяє російським елітам користуватися можливістю виводити кошти за кордон, що стало великою проблемою після відключення країни-окупанта від SWIFT.

Видання повідомляє, що це схоже на ситуацію із блокуванням 11-го пакету санкцій з боку Угорщини через те, що до цього списку з аналогічної причини потрапив їхній банк OTP. Блокування тривало, доки його не виключили зі списку.

Чи буде виключено Raiffeisen зі списку спонсорів війни, поки не відомо, як і те, на яких умовах Відень погодився відкликати своє вето.

Як повідомлялося раніше, Австрія дала формальне схвалення 14 грудня, коли там заявили, що "вітають рішення ЄС" щодо узгодження нового пакету санкцій проти Росії. Проте за день вона заблокувала його.